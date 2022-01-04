رسميا.. تسمية أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لمدرب المنتخب الوطني

2022/01/04 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم تسميةَ (أحمد صلاح و رزاق فرحان) مدربين مساعدين لمدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش في الفترةِ المقبلة.

وجاءت هذه التسميةُ بتوصيةٍ من المدرب بيتروفيتش بعد اطلاعه على السير الذاتية لعددٍ من المدربين الذين تم ترشيحهم للانضمامِ إلى الطاقمِ الفني للمنتخب الوطني.

وسيلتحقُ المدربان بالفريق في تجمعه المقبل المقرر في السابع عشر من الشهر الحالي في بغداد تحضيراً للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيخوض منتخبنا الوطني مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في السابع والعشرين من هذا الشهر في العاصمةِ الإيرانية طهران.

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