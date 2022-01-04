إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة بعد احتجازه بمطار القاهرة

2022/01/04 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الإعلامي المصري توفيق عكاشة من سرايا النيابة بعد قيامه بالمعارضة على أحكام صادرة ضدة.واستوقفت قوات أمن مطار القاهرة توفيق عكاشة اليوم أثناء إنهاءه إجراءات سفره خارج البلاد، وذلك لاكتشافهم وجود أحكام قضائية صادرة ضده، ووجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر خارج مصر، …

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