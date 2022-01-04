2022/01/04 | 22:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتح امين بغداد المعمار علاء معن معرضاً فنياً للمنحوتات الخزفية في قاعة اكاديمية الفنون الجميلة ببغداد ، مؤكداً بان العاصمة ستشهد تنفيذ عدداً جديداً من الاعمال الفنية .وذكر بيان للامانة، ان ” امين بغداد اكد خلال افتتاحه معرضاً للمنحوتات الخزفية للفنان امير حنون حنش في قاعة اكاديمية الفنون الجميلة ، ان هناك تعاون […]

ظهرت المقالة امين بغداد يفتتح معرضا فنيا للمنحوتات الخزفية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين بغداد يفتتح معرضا فنيا للمنحوتات الخزفية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين بغداد يفتتح معرضا فنيا للمنحوتات الخزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).