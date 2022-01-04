مقدمة كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917 - جودي كوكس

2022/01/04 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس المقدمة: القطارمقدمة كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكسصدر الكتاب عن كونترفاير في بريطانيا عام 2017وأعيد إصداره في دار نشر هايماركت بوكس، شيكاغو، 2019إهداء الكاتبة: إلى روح جيسيكا كوكس (1961-2006)، وكل المتمردات في التاريخإهداء المترجم: إلى روح يفغينيا بوش (1879-1925)عندما وصل لينين إلى محطة القطار في فنلندا بشهر نيسان/أبريل ......





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