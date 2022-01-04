اتحاد الكرة يسمي صلاح وفرحان مدربين مساعدين لبتروفيتش

2022/01/04 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم تسميةَ أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لمدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش في الفترةِ المقبلة.وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم قررَ تسميةَ أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لمدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش في الفترةِ المقبلة"، مبينا ان "هذه التسميةُ جاءت بتوصيةٍ من المدرب بيتروفيتش بعد اطلاعه على السير الذاتية لعددٍ من المدربين الذين تم ترشيحهم للانضمامِ إلى الطاقمِ الفني للمنتخب الوطني".واضاف، أن "المدربين سيلتحقان بالفريق في تجمعه المقبل المقرر في السابع عشر من الشهر الحالي في بغداد تحضيراً للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، حيث سيخوض منتخبنا الوطني مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في السابع والعشرين من هذا الشهر في العاصمةِ الإيرانية طهران".

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