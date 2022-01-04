نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تفتح تحقيقا في حادث

2022/01/04 | 22:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة الفرنسية الوطنية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن فتح تحقيق في حادث تعرضت له سيارة خلال سباق "رالي داكار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة سائقها الفرنسي الجنسية، الخميس الماضي

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