2022/01/04 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PGHT1k8k7Tk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السراي: ذهاب المالكي الى الحنانة للقاء السيد الصدر أمر وارد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السراي: ذهاب المالكي الى الحنانة للقاء السيد الصدر أمر وارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).