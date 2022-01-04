"نحن بمرحلة خطيرة جدا".. تحذير من "رد عكسي" مع انتشار أوميكرون

2022/01/04 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحورة أوميكرون في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحورة جديدة أكثر خطورة.

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