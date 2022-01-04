2022/01/04 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات البصرة لواع: تفجير مسيطر عليه في منطقة الشلامجة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 23:03

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة لواع: تفجير مسيطر عليه في منطقة الشلامجة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة لواع: تفجير مسيطر عليه في منطقة الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).