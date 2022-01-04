جنبلاط يغرد بثلاثة أسئلة وأعواد كبريت أحدهم محروق بعد هجوم نصرالله على السعودية

2022/01/04 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر، 3 أسئلة استنكارية، بعد الهجوم الذي شنه الأمين العام لجماعة "حزب الله" حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية.

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