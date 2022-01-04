2022/01/04 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان

دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

(059) 323 9015

[email protected]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: وقوع انفجار لم تعرف طبيعته في البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: وقوع انفجار لم تعرف طبيعته في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).