2022/01/04 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، عن تفجير مسيطر عليه في المحافظة.

وقالت عمليات البصرة في بيان مقتضب، إن "مخلفات حربية تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن الشلامجة".

وأضافت أن التفجير "تم دون اي حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير مسيطر عليه في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير مسيطر عليه في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).