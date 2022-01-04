البنتاغون: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا

2022/01/04 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن واشنطن تحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا.

وأكدت البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، "نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا ونرصد تهديدات متنامية من جماعات مسلحة إيرانية ضد قواتنا".

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي اعتبر في تصريحات سابقة، أن التهديد الذي يشكله المسلحون المدعومون من إيران في سوريا يتزايد، مشيراً الى أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمواجهة هذه التهديدات.

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