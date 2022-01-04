وزير الدفاع العراقي: استمرار استهداف القواعد العسكرية و ’المسيّرات’ قضية سياسية!

2022/01/04 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتبر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الثلاثاء، أن استهداف القواعد العسكرية العراقية التي تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي بعد إتمام انسحاب القوات القتالية بأنه "سياسي".

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وقال الوزير في تصريحات للشرقية نيوز، تابعها "ناس"، (4 كانون الثاني 2022)، إن "العراق ما زال يحتاج قدرات اضافية للقوة الجوية، ونحن بحاجة للمستشارين ضمن التحالف الدولي".

وأضاف عناد أن "استهداف القواعد وقضية هجمات الطائرات المسيرة هي سياسية لا علاقة لها بالانسحاب من العراق".

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