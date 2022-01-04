"فصائل تركيا" في قفص الاتهام

2022/01/04 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المسؤول عن الانتهاكات في "مناطق فصائل تركيا"؟

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