2022/01/04 | 23:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حال العراقيين ومعاناتهم - 52 دقيقة - حلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 838cCZI1N4Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حال العراقيين ومعاناتهم - 52 دقيقة - حلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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