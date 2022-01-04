2022/01/04 | 23:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 838cCZI1N4Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حال العراقيين ومعاناتهم - 52 دقيقة - حلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حال العراقيين ومعاناتهم - 52 دقيقة - حلقة ١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).