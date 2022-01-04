بغداد اليوم تنشر تفاصيل تفجير البصرة على لسان قائد عملياتها

2022/01/04 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن التفجير الذي حدث في الشلامجة.

ونفى الماجدي، في حديث لـ( بغداد اليوم ): "مايشاع من حديث عن وجود تفجير بالمحافظة".

وأضاف، أن "مخلفات حربية قديمة جمعتها بوقت سابق قوات أمنية وقامت بتفجيرها اليوم بعيدا عن المواطنين".

ودعا قائد العمليات، وسائل التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة بنشر الاخبار وعدم الترويج لها بصورة غير واقعية ويجب اخذ المعلومة من مصدرها"، مشيدا بـ"وكالة بغداد اليوم لمتابعتها المعلومة الأمنية ونقلها بواقعية من مصدرها الأمني".

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