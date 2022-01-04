البانوراما والتفاصيل - حسن مدن

2022/01/04 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ثنائية البانوراما والتفاصيل هي نفسها ثنائية الغابة والشجرة.



يُعاب على من يركز نظره على شجرة بعينها في الغابة، ويغفل عما هي مليئة به من مختلف الأشجار، وكأنه لا يراها، ومثل هذا المحدق في شجرة واحدة لا يرى سواها.



يغرق البعض في تفصيل بعينه، أو حتى مجموعة تفاصيل تزيد أو تنقص، متجاهلين أنها على أهميتها ليست سوى أجزاء صغيرة من مشهد شامل، متنوع ومتعدد، أكثر ثراء.الفكرة ليست في هذا الثراء وحده، وإن ......





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