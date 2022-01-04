2022/01/04 | 23:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح رسمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لمدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش في الفترة المقبلة.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنّ "هذه التسمية جاءت بتوصيةٍ من المدرب بيتروفيتش بعد اطلاعه على السير الذاتية لعددٍ من المدربين الذين تم ترشيحهم للانضمام إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف أنه "سيلتحق المدربان بالفريق في تجمعه المقبل المقرر في السابع عشر من الشهر الحالي في بغداد تحضيرًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث سيخوض منتخبنا الوطني مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في السابع والعشرين من هذا الشهر في العاصمة الإيرانية طهران".

اقرأ/ي أيضًا:

أبرز الأحداث الرياضية العراقية للعام 2021

اتفاق على مشاركة زيدان بقميص المنتخب الوطني في مواجهة إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يسمي مدربين لمساعدة بتروفيتش) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يسمي مدربين لمساعدة بتروفيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).