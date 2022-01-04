عمليات البصرة: الجهد الهندسي فجّر مخلفات حربية في منطقة الشلامجة

2022/01/04 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت قيادة عمليات البصرة، إن تفجيراً مسيطرٌ عليه حدث في منطقة الشلامجة.

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وذكرت القيادة بحسب الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس"، (4 كانون الثاني 2022)، أن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات البصرة أجرى تفجيرا مسيطرا عليه لمخلفات حربية في منطقة الشلامجة شرقي محافظة البصرة".

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