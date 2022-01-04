"الترويكا" والاتحاد الأوروبي يحذران من تعيين رئيس وزراء من جانب واحد بالسودان

2022/01/04 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني، الثلاثاء، إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وسط احتجاجات ضد العسكريين، محذرة مرة أخرى من أسلوب التعاطي الأمني مع التظاهرات في الشارع.

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