2022/01/04 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬النجف‭ -‬الزمان‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ثلاثة‭ ‬وفود‭ ‬تحركت‭ ‬باتجاهات‭ ‬متقاطعة‭ ‬ومتوازية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬قبل‭ ‬انعقاد‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬التايع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬الجاري،‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاثة‭ ‬،‭ ‬واولها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬فقد‭ ‬اجتمع‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬ورئيس‭ ‬السن‭ ‬للبرلمان‭ ‬المقبل‭ ‬محمود‭ ‬المشهداني‭ ‬مع‭ ‬مسعود‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الاطار الى الصدر في لقاء الفرصة الأخيرة لتوحيد البيت الشيعي قبل افتتاح البرلمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الاطار الى الصدر في لقاء الفرصة الأخيرة لتوحيد البيت الشيعي قبل افتتاح البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).