فحص الدولة قبل الأزمة

2022/01/04 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الشهادات‭ ‬والتصريحات‭ ‬لاتزال‭ ‬تتوالى‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬آخر،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يدلي‭ ‬بها‭ ‬قادة‭ ‬عسكريون‭ ‬ووزراء‭ ‬سابقون‭ ‬وسياسيون‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬النكسة‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬ثلث‭ ‬العراق‭ ‬لمدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬ويوم‭ ‬بسياراته‭ ‬علناً‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬العراق‭.‬ كل‭ ‬ما‭ ‬قيل،‭ ‬يلتقي‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ […]

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