البرهان يبلغ السفارة الامريكية تمسكه بالحوار والجامعة العربية لـ الزمان:استقالة حمدوك خسارة

2022/01/04 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ نزل‭ ‬آلاف‭ ‬السودانيين‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬انقلاب‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬فيما‭ ‬انتشرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬والمدن‭ ‬المجاورة‭.‬ وأطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬السودانية‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والقنابل‭ ‬الصوتية‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬عندما‭ ‬تجمعوا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬الرئاسة‭ ‬بوسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬حتى‭ ‬أبعدتهم‭ […]

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