الاتفاق حُسم أخيراً.. تفاصيل الاتفاق بين الإطار التنسيقي والصدر لتشكيل حكومة العراق - عاجل

2022/01/04 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اتفاق بين الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري وافق على الدخول مع الاطار التنسيقي في تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان".

وأضاف، أن "الاتفقا شمل ايضا التوافق على رئيس الوزراء الجديد وقضايا تتعلق بالبرلمان والحكومة الجديدين".

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