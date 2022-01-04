2022/01/04 | 23:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة تعلن عن المباشرة بالاستعدادات لإقامة الأسبوع الزراعي الثالث عشر على أرض معرض بغداد الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/04 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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