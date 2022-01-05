2022/01/05 | 00:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gkZHzKhyBDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محمود داغر: الزيادة السكانية تكون سلبية في مثل الوضع الاقتصادي الراهن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محمود داغر: الزيادة السكانية تكون سلبية في مثل الوضع الاقتصادي الراهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).