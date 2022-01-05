"أرتاح ليله".. أغنية جديدة لأسعد جميل تحاكي الذائقة السبعينية

2022/01/05 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةيستعد الفنان أسعد جميل من طرح أغنيته الجديدة "أرتاح ليله" الذي يقوم بتصويرها حاليا والتي تحاكي الذائقة السبعينية.وقال جميل لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن الأغنية من كلمات الشاعر لامي ناصر، وتوزيع فرات تركي، والحانه وغنائه، مؤكدا انه من المؤمل ان تبث الاغنية في نهاية الشهر الجاري عبر قناته على اليوتيوب وسواها من منافذ السوشيل ميديا.وأضاف، أنه عمل أوبرالي يستعيد روح السبعينيات بإسلوب حديث، لافتا الى ان المقطع الاول من الاغنية كالتالي: "أريد من البواجي أرتاح ليله..وأنا من نومة المهدود حيله..صحت محد سمعني..ولا واحد نفعني..وإذا حملي وكع محد يشيله".

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