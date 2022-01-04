"بينها العقوبات".. برايس: نبحث عن كل الوسائل لدعم العملية الانتقالية في السودان

2022/01/05 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها "تبحث عن كل الوسائل لدعم العملية الانتقالية في السودان، ومن بينها العقوبات"، وفق المتحدث باسمها، نيد برايس، الذي تطرق، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إلى ملفات إيران وإثيوبيا وروسيا.

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