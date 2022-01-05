2022/01/05 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد لاعب نادي الشرطة امير صباح، اليوم الأربعاء، تلقيه دعوة رسمية لانضمامه للمنتخب الوطني في مباراتي إيران و لبنان المقبلتين ضمن مباريات تصفيات كأس العالم نهاية الشهر الحالي.وقال صباح لوكالة (بغداد اليوم)، انه "سوف لن يفرط بهذه الفرصة وسيثبت للجميع انه كان جديرا بالاستدعاء وارتداء فانيلة المنتخب".و أشار إلى أنه "تلقى اتصالا رسميا وتم بعث نسخة من الجواز تمهيدا للانضمام لبعثة المنتخب بمعسكره الداخلي في بغداد يوم السابع عشر من الشهر الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب نادي الشرطة امير صباح يؤكد تلقيه دعوة رسمية للانضمام للمنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب نادي الشرطة امير صباح يؤكد تلقيه دعوة رسمية للانضمام للمنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).