2022/01/05 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانضمت خمس دول لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة هي ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات، بموجب انتخابات أجريت في الأمم المتحدة في يونيو الماضي.وتنضم ألبانيا للمجلس لأول مرة، بينما هذه هي المرة الحادية عشرة بالنسبة للبرازيل فيما كانت الغابون وغانا في المجلس ثلاث مرات، بينما شغلت الإمارات عضويته مرة واحدة.وكانت إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وغرينادين وتونس وفيتنام أنهت فترتها يوم الجمعة.ويمثل المجلس المكون من 15 عضوا أعلى هيئة في الأمم المتحدة.وتتمتع روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة بعضوية دائمة في المجلس وتحظى كل منها بحق النقض (الفيتو).ويتم انتخاب الأعضاء الآخرين غير دائمي العضوية من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا لفترات متداخلة مدتها سنتان يتم تخصيصها للمناطق العالمية.يذكر أن أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، لم يتم انتخابها لعضوية المجلس المؤقتة منذ تشكيله عام 1946.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها الإمارات .. خمس دول تنضم لمجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها الإمارات .. خمس دول تنضم لمجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).