تصبح على ألف خير .... قصيدتان - منى حلمي

2022/01/05 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي تصبح على ألف خير ...



قصيدتان --------------------------------- 1 – شبيهتى فى السماء ----------------------- تتأملنى طويلا كل مساء ترسل الورد وعطر الحنان بيتى أنا على الأرض ......





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