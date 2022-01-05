الثورة .. والثورة - سعود سالم

2022/01/05 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم لتحليل طبيعة الكارثة التي نعيشها جميعا في هذه السنوات العصيبة، لابد لنا أولا وقبل كل شيء أن نخرج رؤوسنا من تحت الماء، أن نتنفس بعمق، ونتفادى الاختناق والطرق المسدودة والأفكار العقيمة والرؤى المسمومة ..



ونخرج في لحظة من اللحظات من هذه المفارقة غير المحتملة : الشرق في مقابل الغرب، الحضارة اليونانية اليهودية الغربية في مقابل الحضارة الاسلامية ـ العربية، أو الفلسفة في مقابل الدين، والعقل في مقابل الخي ......





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