إصابة رئيس نادي برشلونة بفيروس كورونا

2022/01/05 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، إصابة رئيسه خوان لابورتا بفيروس كورونا الثلاثاء.وذكر النادي في بيان أنه "وبسبب الاتصال المباشر مع أشخاص ثبت إصابتهم بالفيروس، أجرى لابورتا صباح اليوم اختباراً للمضادات وكانت النتيجة سلبية".

وأضاف البيان: "لكن في فترة بعد الظهر أجرى مسحة PCR فجاءت النتيجة إيجابية".

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