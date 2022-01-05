ماكرون يؤكد رغبته في الترشح لولاية ثانية

2022/01/05 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، لكنه لم يتخذ قراره بعد.جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كان يعتزم الترشح قال الرئيس الفرنسي "لا يوجد تشويق زائف، أنا أرغب في هذا".وأضاف: "بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بهذا.وأنا أوضحت كل شيء داخل نفسي، أما ما يتعلق بالمعادلة السياسية سأقول ما هو (القرار)".تابع الرئيس الفرنسي: "القرار يترسخ بعمق داخلي.أريد أن أتأكد أني قادر على أن أذهب بقدر ما أريد".وتمثل تصريحات ماكرون للصحيفة أوضح مؤشر حتى الآن على رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية مع عدم إنهاء التشويق بشأن نواياه.ماكرون الذي تولى السلطة في عام 2017 بعد تعهده بإصلاح فرنسا واستعادة مكانتها كقوة عالمية هو المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات لكن محللين يحذرون من أن فوزه ليس مضمونا.

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