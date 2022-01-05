وزير الخارجية الأميركي يهاتف نظيره السعودي

2022/01/05 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

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