2022/01/05 | 02:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باستهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد الدولي".

واضاف، أن "الصواريخ أنطلقت من منطقة حي الجهاد في بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).