سقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي- عاجل

2022/01/05 | 02:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بسقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “صواريخ عدة سقطت قبل قليل قرب مطار بغداد الدولي ولم يعرف حتى الان مكان انطلاقها”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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