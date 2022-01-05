العراقيون يترقبون برلمانهم الجديد.. و

2022/01/05 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون الأحد المقبل موعدا لانعقاد البرلمان العراقي الجديد، بعد دعوة وجهها رئيس الجمهورية، برهم صالح، لأعضاء البرلمان لعقد أول جلسة لهم، سيرددون فيها القسم الرسمي أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ثم يختارون وفق اقتراع سري مباشر رئيسا للبرلمان الجديد ونائبين للرئيس.

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