واشنطن تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات

2022/01/05 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

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