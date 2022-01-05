كوريا الشمالية تطلق قذيفة باتجاه بحر اليابان

2022/01/05 | 03:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة لبيونغ يانغ هذا العام.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة يونهاب الكورية وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".

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