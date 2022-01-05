قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

2022/01/05 | 03:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعرض مطار بغداد الدولي، الى قصف صاروخي، قبل قليل.

وقال مصدر أمني لـ”تقدم” إن “عدة صواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا الاميركية في مطار بغداد الدولي”.

وأوضح أن “المعلومات الاولية تشير الى ان الصواريخ انطلقت من منطقة حي الجهاد في العاصمة”.

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