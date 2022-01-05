عام 2022 والسير على حافة الهاوية

2022/01/05 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير أحداث عام 2021 إلى أن ثلاث قضايا تقف خلفها إيران وروسيا والصين ستشغل العالم خلال عام 2022،

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