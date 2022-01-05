2022/01/05 | 07:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8iZh5aur_gE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الانتهاكات ضد الصحفيين العراقيين.. هجمات واغتيالات وتهجير) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الانتهاكات ضد الصحفيين العراقيين.. هجمات واغتيالات وتهجير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).