أول بيان رسمي من النيابة المصرية عن انتحار بسنت

2022/01/05 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، بدء التحقيقات في واقعة انتحار فتاة بعمر 17 عاما بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، وتوقيف المتهمين تمهيدا لاستجوابهما، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك.

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