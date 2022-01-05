حساب أمير سعودي يختفي فجأة عن تويتر ويثير تفاعلا.. ماذا كان آخر ما كتبه؟

2022/01/05 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفى حساب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء، الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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