2022/01/05 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين جبل نشأ نتيجة بركان حدث منذ عشرات ملايين السنين هدأ فورانه فأفرز حوضا مائيا هائلا تحوم حوله على السطح نباتات طبيعية عروسها الزعفران، نبتة قاومت تقلبات المناخ خلال تاريخه الطويل تكونت فيه جيناتها البيئية الطبيعية، أعطتها نسخة جينية ذات مميزات طبيعة سيروا الساحرة بمياهه الفضية، مياه فضية تنبع من فواهاته متدفقة في شعابه ووديانه على طويل سلاسل جبال الأطلس الصغير حتى تغطي سهل سوس.ليس جبل سيروا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرائم الرأسمال المالي الإمبريالي في حق الفلاحين بالمغرب - امال الحسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرائم الرأسمال المالي الإمبريالي في حق الفلاحين بالمغرب - امال الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).