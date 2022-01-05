2022/01/05 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نعيم قاسم، نائب الأمير العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن إيران "لم تطلب شيئا على مر التاريخ فهي أعطت ولم تأخذ"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب حسن نصرالله: محور المقاومة لا يعني العمل لمصلحة ايران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب حسن نصرالله: محور المقاومة لا يعني العمل لمصلحة ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).