هالاند يقررالانتقال لبرشلونة الموسم المقبل

2022/01/05 | 07:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع كشف تقرير صحفي إسباني عن تفاصيل العقد المحتمل أن يوقعه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند مع برشلونة في الصيف المقبل.وأكدت صحيفة كواترو الإسبانية، أن هالاند اختار برشلونة كوجهة مقبلة بعدما قرر الانتقال للعب في إسبانيا بداية الموسم المقبل.وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند سيوقع لبرشلونة، لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى متغيرين اثنين.وزادت ان هالاند سيتقاضى راتبا قدره 30 مليون يورو في الموسم، حيث يعمل برشلونة حاليا على تلبية كافة مطالبه، باعتبار أن الصفقة ستكون تاريخية إن تمت.وأوضحت الصحيفة، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، يريد إثبات أن برشلونة عاد ويمكنه التعاقد مع أي لاعب في السوق ، ويحاول حاليا التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق لإفساح المجال أمام إتمام صفقة بحجم هالاند.المصدر / كورة

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