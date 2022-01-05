مصر.. إعلان نتائج أول مزايدة عالمية رقمية للتنقيب عن البترول.. ما المكاسب؟

2022/01/05 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصر نتائج أول مزايد عالمية رقمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، وفازت بها 7 شركات عالمية أبرزها إينى وبي بي وأبكس إنترناشيونال

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